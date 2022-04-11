The Times: Finlandiya ve İsveç, bu yaz itibariyle NATO üyesi olabilir

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İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç'in bu yaz itibariyle NATO'ya katılabileceği iddia edildi.

İngiliz gazetesi The Times'a konuşan ABD'li yetkililer; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak "büyük bir stratejik bir hata" yaptığını ve Finlandiya ile İsveç'in 'NATO'ya katılacak gibi göründüğünü' dile getirdiler.

Yetkililer, iki İskandinav ülkesinin bu yaz ayları itibariyle ittifaka katılabileceğini ifade etti.

İsminin paylaşılmamasını isteyen yetkililer, geçen hafta yapılan NATO dışişleri toplantılarında Finlandiya ve İsveç'in potansiyel üyeliğinin gündeme geldiğini söylediler.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İkinci Avrupa Departmanı'nın Direktörü Sergey Belyaev geçen ay yaptığı açıklamada, 'tarafsız' ülkelerin NATO'ya katılmasının askeri ve siyasi sonuçları olacağını söylemişti. Belyaev, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmamasının Kuzey Avrupa'da güvenlik ve istikrar için "önemli bir faktör" olduğunu da belirtmişti.