The Times: Erdoğan ordudaki tasfiyeyi 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde planladı

İngiliz The Times gazetesi, dünya haberleri sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ordudaki görevden almaları 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesi planladığına dair bir istihbarat raporunu yazdı.

Bruno Waterfield'ın Brüksel'den yazdığı habere göre Avrupa Birliği istihbarat merkezi INTCEN'in raporunda Erdoğan'ın ordudaki tasfiyeyi 15 Temmuz darbe girişimi öncesi planladığı öne sürülüyor. BBC Türkçe'nin aktardığı haberde şu ifadelere yer veriliyor: "Bu rapor Türk hükümetinin öne sürdüğü, Fethullah Gülen'in darbe girişiminin arkasında olduğu iddialarıyla çelişiyor."



24 Ağustos 2016 tarihli raporda şu ifadelerin yer aldığı aktarılıyor:



"Bir darbe yapma kararı, yaklaşmakta olan tasfiyenin korkusuyla alındı. Gülenciler, Kemalistler (sekülerler), AKP muhalifleri ve fırsatçılardan oluşan bir grup askerin darbe girişiminin arkasında olması olası. Gülen'in girişimde doğrudan rol almış olması ise düşük ihtimal. Darbe girişimi, önceden planlanan görevden almalar için hızlandırıcı bir etki yarattı."



Times'ta yayınlanan rapora göre, Fethullah Gülen'in müritlerinin onlarca yıldır devlet içinde gizlice örgütlenerek, "Erdoğan'ın hareketlerini kontrol edebilen ve ülkedeki durumu etkileyebilen" bir güce ulaştığı, fakat ordu içindeki FETÖ'cülerin darbe yapacak güçte olmadığı ve bunun Türk hükümetinin iddialarıyla çeliştiği belirtiliyor.

Erdoğan, darbe gecesi FaceTime bağlantısı ile vatandaşlara böyle seslenmişti: