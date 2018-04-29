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Dünya
BBC Türkçe

The Times: Erdoğan, nezaketten uzak korumalarını Atina'ya getiriyor

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı "tarihi ziyaret" öncesi Yunanistan'ın başkenti Atina'da görülmemiş güvenlik önlemlerinin alındığını yazdı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı "tarihi ziyaret" öncesi Yunanistan'ın başkenti Atina'da görülmemiş güvenlik önlemlerinin alındığını yazdı.

Gazetenin, "Erdoğan, Atina'ya nezaketten uzak korumalarını getiriyor" başlıklı yazısında, alınan güvenlik önlemleri kapsamında Erdoğan'ın "bıyıklılar" olarak bilinen korumalarının Atina'ya getirildiği ifade edildi.

Gazete, bu korumalardan bazılarının Mayıs ayında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen protesto gösterisi sırasında çıkan kavgaya karıştıklarını da belirtti.

Gazetenin haberinde, "Erdoğan'ın hepsi de cumhurbaşkanları gibi bıyıklı olan 60 koruması da, sayıları 100 civarında olan Türk güvenlik görevlileri ve 3 binden fazla Yunan keskin nişancı, polis ve ajanla birlikte Atina'nın birçok noktasında önlem almaya hazırlanıyor" denildi.

The Times, Erdoğan'ın ziyaretinin siyaseten en hassas kısmının yarın Batı Trakya'ya yapacağı ziyaret olduğunu da öne sürdü ve şunları aktardı:

"Burada yaşayan, anadili Türkçe olan Müslüman azınlığın, Erdoğan'ı kahramanlar gibi karşılaması bekleniyor. Ancak bu ziyaretin, sınır bölgesindeki etnik gerilimleri daha da artırmasından endişe edenler de var. Bir güvenlik uzmanı, 'Eğer bıyıklıların kabalaşmasından ve fiziki müdahalede bulunmasından endişe ettiğimiz bir yer varsa, o da burası' diye konuştu."

Gazete, bunun bir Türk cumhurbaşkanının 1952 yılından bu yana Yunanistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğuna dikkat çekerek, Erdoğan'ın yapacağı temaslarda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iadesi, mülteci sorunu ve güvenlik meselelerinin ele alınmasının beklendiğini de vurguladı.

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