The Times: Çağlar Söyüncü, Avrupa'da alınabilecek en iyi 4 stoperden biri

İngiltere Premier Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi İngiltere'deki 5 büyük takımın Avrupa'dan alabileceği en iyi dört stoperi arasında gösterildi.

Britanya basınından The Times, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi İngiltere'deki 5 büyük takımın Avrupa'dan alabileceği en iyi dört stoperi yazarken, aralarına Leicester'da oynayan Çağlar Söyüncü'yü de koydu.



Milli stoperin yanı sıra Napoli'den Koulibaly, West Ham'dan Declan Rice ve Villarreal'den Pau Torres de Times'ın listesinde yer aldı.

"18 milyon sterlinden çok daha değerli"

Çağlar Söyüncü için yapılan yorumda, "Sahada ikili mücadele kazanmada çok başarılı. Almanya'dan alındığındaki değeri olan 18 milyon sterlinden çok daha değerli durumda ve Premier Lig'in ilk 5 takımının da gözü önünde" denildi.

Öte yandan Çağlar Söyüncü'nün bonservisi 45 milyon Euro olarak güncellendi.