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Dünya

The Times: Britanya, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik olarak boykot edebilir

ABD Başkanı Biden da diplomatik boykot ihtimali üzerinde durduklarını belirtmişti

20 Kasım 2021 08:43

T24 Dış Haberler

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Çin'in insan hakları sicili sebebiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik olarak boykot etme ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

The Times gazetesi, Johnson ile Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın konu üzerine aktif olarak konuştuğunu belirtti.

Gazeteye göre masadaki seçeneklerden biri oyunlara Britanyalı bakanların gitmemesi ama Birleşik Krallık'ın Çin Büyükelçisi'nin gitmesi. 

Beş Muhafazakar Partili siyasetçinin şubat ayında bir mektupla Johnson'dan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na hiç diplomat gönderilmemesini istediği de belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden da perşembe günü oyunları diplomatik olarak boykot edebileceklerini ifade etmişti.

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