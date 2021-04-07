The Times: AB, Erdoğan'a sığınmacı anlaşması için daha çok para önerdi

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in sığınmacı anlaşmasının uzatılması doğrultusunda Türkiye'ye "daha çok para önerdiği" ifade edildi.

Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Michel ve von der Leyen üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

The Times'ta yer alan Hannah Lucinda Smith imzalı habere göre liderler, 5 yıllık 6 milyar Euro'luk sığınmacı anlaşmasının uzatılması ve AB'nin Türkiye'ye daha çok para verilmesi konusunda mutabık kaldı.

Paketin detayları ve verilecek paranın detayları henüz açıklanmadı. Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki sığınmacıların bakımına yardımcı olacak AB finans paketinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

En yetkili AB diplomatı olan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell , geçen hafta anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini söylemişti.

2015'te Suriye iç savaşından kaçan yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gelmesi üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde bir mülteci anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Ankara, Türkiye üzerinden Ege'deki Yunan adalarına düzensiz geçiş yapan sığınmacıları geri almayı ve insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi kabul etmişti.