Leicester City'de Koronavirüs belirtisi gösteren oyuncular takımdan uzak tutuluyor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, birkaç oyuncusunun Koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu oyuncularının şu anda takımdan uzak tutulduğunu açıkladı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği takımdan hangi isimlerin uzak tutulduğunu açıklamayan Rodgers, prosedürlere uyarak bu kararı aldıklarını belirtti.

The Telegraph gazetesi, Rodgers'ın açıklamasından önce bir kulübün üç oyuncusunun yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) belirtileri gösterdiğini ve kulübün bütün oyuncularına bugün test yapılacağını iddia etti.

Telegraph'ın haberine göre bir oyuncu bu hafta başında belirtileri gösterdikten sonra kendini karantinaya aldı. Oyuncunun iyileştiği düşünülüyordu ancak durumu tekrar kötüleşti. Kısa süre sonra iki oyuncu daha benzer belirtiler göstermeye başladı.

Test sonuçlarının pozitif gelmesi durumunda Leicester City'nin tüm maçlarının iptal edilmesi bekleniyor. Oyuncuların birinde bile Koronavirüs tespit edilirse, İngiltere'de de İspanya'daki gibi tüm futbol maçlarını iptal edilmesi gerekebilir.