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The Telegraph: Google'a 3.4 milyar dolar ceza gelebilir

Google'ın online alışveriş aramalarında tekelini kötüye kullandığı gerekçesiyle ceza yiyeceği belirtildi

16 Mayıs 2016 16:54

İnternetin en popüler arama motoro Google, arama tekelini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3.4 milyar dolar ( yaklaşık 10 milyar TL) ceza ödemek zorunda kalabilir.

İngiliz The Telegraph gazetesi, cezanın ne kadar olacağının netleştirilmiş olduğunu belirtese de Avrupa Birliği'nin (AB) cezanın kesin miktarını önümüzdeki aylarda açıklayacağını duyurdu.

Gazete, Google'ın online alışveriş aramalarında tekelini kötüye kullandığı gerekçesiyle ceza yiyeceğini söyledi. Google aynı zamanda sadece para cezası ile karşı kalmayacak. Zira Avrupa Komisyonu, ceza kapsamında Google'ın internet aramalarında manipülasyon yapması da yasaklanacak. 

NTV'nin Reuters'ın Avrupa Komisyonu'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre de, internet devi son 6 yılda komisyon ile anlaşmak için 3 defa girişimde bulundu ancak bu girişimlerin hepsi sonuçsuz kaldı. 

Bugüne kadar bu alanda verilen ceza 1.1 milyar euro (yaklaşık 4 milyar TL) ile 2009 yılında Intel'e verildi.  

Google'dan söz konusu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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