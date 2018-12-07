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Spor

The Sun: Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenal'li futbolcuların uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı

Oyuncuların "hippy crack" adlı bir uyuşturucu kullandıkları iddia edildi

07 Aralık 2018 14:51

The Sun gazetesi Arsenal'in yıldız futbolcuları Mesut ÖzilAlexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın bir partide uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edilen görüntülerini haberleştirdi. Gazete oyuncuların "hippy crack" adlı bir uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Habere göre görüntüler yeni sezonun başlamasından hemen önce kaydedilmiş partiye de 70 kadın davet edilmiş.

The Sun'ın yayınladığı videonun ardından Arsenal kulübünden bir basın sözcüsü "Oyuncularla konuşulacak ve bu kulübün temsilcileri olarak sorumlulukları hatılatılacak" dedi.

Kullanılan uyuşturucunun kalp krizine sebebiyet verebileceği öğrenildi.

 

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The Sun: Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenal'li futbolcuların uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı

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