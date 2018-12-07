The Sun: Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenal'li futbolcuların uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı

The Sun gazetesi Arsenal'in yıldız futbolcuları Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın bir partide uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edilen görüntülerini haberleştirdi. Gazete oyuncuların "hippy crack" adlı bir uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Habere göre görüntüler yeni sezonun başlamasından hemen önce kaydedilmiş partiye de 70 kadın davet edilmiş.

The Sun'ın yayınladığı videonun ardından Arsenal kulübünden bir basın sözcüsü "Oyuncularla konuşulacak ve bu kulübün temsilcileri olarak sorumlulukları hatılatılacak" dedi.

Kullanılan uyuşturucunun kalp krizine sebebiyet verebileceği öğrenildi.