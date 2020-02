The Sun: May Brexit için Brüksel'den zaman isteyecek

Celal Sönmez / Londra, 8 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşma takviminde süre dolarken, görüşme trafiği de hız kazandı.

The Sun gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, bu hafta gerçekleştirdiği bir dizi telefon görüşmesinin ardından bu gece Brüksel\'e gidecek ve Brexit anlaşması için daha fazla zaman isteyecek.

May, bu akşam Brüksel\'de NATO üyesi ülkelerin liderleri ile akşam yemeinde bir araya gelecek.

Habere göre May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapacağı yüz yüze görüşmelerde Brexit anlaşması konusunda kabinesi içinde uzlaşmayı sağlamak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu ifade edecek.

May ayrıca, Cuma günü Paris\'de Birinci Dünya Savaşı\'nın sona erişinin 100\'ncü yılı törenlerinde Hallanda Başbakanın Mark Rutte ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.