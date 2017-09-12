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Spor

The Sun: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, fanatik bir Manchester United taraftarı

Kim Jong-Un, kendisini Cantona ve Ibrahimovic'le karşılaştırmıyor

12 Eylül 2017 16:45

İngiltere basınından The Sun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Premier Lig ekiplerinden Manchester United taraftarı olduğunu yazdı. Haberde, Jong-Un'un, Kırmızı Şeytanlar'ın hiçbir maçını kaçırmadığı iddiası da yer aldı.

Nükleer füze denemeleriyle ve ABD ile karşılıklı gerilim tırmandıran açıklamalarıyla dünya gündeminden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un fanatik bir Manchester United taraftarı olduğu iddia edildi.

The Sun’da yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri İngiltere Premier Lig’de oynanan çoğu maçı izlerken Manchester United’ın hiçbir maçını kaçırmıyor.

Dünya liglerine futbolcu göndermeye sıcak bakmayan Kuzey Kore’nin iki futbolcusunun, Premier Lig’de top koşturmasının da Jong-Un'un Manchester United ve Premier Lig sevdasıyla ilgili olduğu ileri sürüldü.

Kim Jong-Un’un yakın arkadaşı olan İtalyan senatör Antonio Razzi, Kuzey Kore liderinin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvaları ise kaçırmadığını dile getirirdi.

Kim Jong-Un’un United efsanelerinden Eric Cantona ya da Zlatan Ibrahimovic’ten hangisiyle kendisini karşılaştırdığı sorulduğunda ise Razzi, “Hayır, Kim, Kim’dir. O tek kişidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Razzi, Kim Jong-un’un Kuzey Kore’den birçok oyuncunun dünya liglerinde oynamasının faydalı olacağına, bunun sayesinde ‘gelişen bir ülke’ imajı verileceğine inandığını dile getirdi.

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