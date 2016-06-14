The Sun: Kurtuluş için son şans



“Demokratik olmayan Brüksel mekanizmasından kurtulmamız için bu bizim son şansımız, aksi takdirde ülkenin geleceği iyice kararacaktır“ açıklamasında bulunan İngiliz The Sun gazetesi, “Fırsatı kullanma zamanı gelmiştir“ manşetini de birinci sayfadan okuyucusuna iletti.

"Ayağımıza gelen şansı kullanalım"

Haberin devamında şu satırlar dikkat çekiyor: „Ülkemiz muhteşem bir tarihe sahiptir. Ayağımıza gelen bu şansı kullanarak, İngiltere'nin daha büyük bir ülke konumuna gelmesini, yeniden demokrasiye, değerlerimize, onur duyduğumuz kültürümüze kavuşabiliriz.“

The Sun, İngiltere’nin en yüksek tirajlı gazetelerinden ve ünlü medya patronu Rupert Murdoch’un medya imparatorluğuna bağlı bir gazete. İngilizler 23 Haziran’da yapılacak halk oylamasında ülkenin AB’de kalıp kalmayacağına karar verecek.

"Brexit" taraftarlarının oranı giderek artıyor

Düzenlenen son anketlere göre İngiltere’de ülkenin AB’dan çıkmasından (Brexit) yana olanların sayısı, AB’de kalmaktan yana olanların sayısını giderek aşıyor. İngiliz araştırma ajansı ICM Research’ün Guardian gazetesi için hazırladığı iki anket sonucuna göre, kendisine soru yöneltilen İngilizlerin yüzde 53’ü Brexit’ten, yani ülkelerinin AB’den ayrılmasından, yüzde 47’si ise AB’de kalınmasından yana. Bundan iki hafta öncesine kadar bu oran yüzde 52’ye karşılık yüzde 48 olarak saptanmıştı.