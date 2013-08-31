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Dünya

The Sun İngiltere – ABD ilişkileri için ölüm ilanı verdi

İngiliz The Sun gazetesi, askeri müdahaleye karışmamayı tercih eden İngiltere ile ABD arasındaki ilişkiler için birinci sayfadan 'Ölüm ilanı' verdi.

31 Ağustos 2013 22:26

 

ABD ’de Daily News'in Başkan Barack Obama'yı rahatsız eden New York'da yayımlanan 'İngilizler gelmiyor' manşetinin ardından bugün The Sun gazetesi, askeri müdahaleye karışmamayı tercih eden İngiltere için birinci sayfadan 'Ölüm ilanı' verdi.

ABD ile özel ilişkinin vurgulandığı ilanla İngiltere'yi gömen The Sun, cenaze töreninin Londra'daki Fransa Büyükelçiliği'nde yapılacağını duyururken cenazeye çiçek gönderilmemesini istedi.

29 Ağustos'ta ani hastalıktan ölen 67 yıllık özel ilişkinin öldüğüne dikkat çeken sembolik ölüm ilanında bu ilişkinin temelinin Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt tarafından atıldığını; Margaret Thatcher, Ronald Reagan, John Major, Gerorge Bush Snr, Bill Clinton, Tony Blair ve George W. Bush tarafından geliştirildiğine dikkat çekti. 10 Downing Street'teki krize dikkat çeken The Sun, ABD ile özel ilişkilerini Fransızlara kaybeden David Cameron'un üzüntüsü belirtti.

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