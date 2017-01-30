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'The Salesman' filmiyle Oscar'a aday yönetmen Farhadi töreni boykot edecek

Farhadi, 'Bir Ayrılık' filmiyle Oscar'ı kazanmıştı

30 Ocak 2017 12:49

İran'ın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye getirilen vize sınırlaması sonrası en iyi yabancı film Oscar ödülü için yarışan "The Salesman" filminin İranlı yönetmeni Asghar Farhadi töreni boykot kararı aldı.

Aynı filmin başrol oyuncusu olan 33 yaşındaki İranlı aktris Taraneh Alidoosti de Akademi Ödülleri'ne katılmayacağını açıklamıştı.

BBC'nin haberine göre, Oscarlı yönetmen Farhadi, ABD'ye seyahati ile ilgili belirsizliğin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "kendisine bir ayrıcalık yapılsa dahi" gelecek ay gerçekleştirilecek ödül törenine katılmayacağını açıkladı.

"A Seperation" filmi ile 2011 yılında Oscar kazanan Farhadi, ABD ve İran'daki "şahin muhafazakarları" birbirine benzeterek şunları söyledi:

"Bunlar, ülkelerindeki insanlara, başka kültürler hakkında korkutucu bir resim göstererek farklılıklarını anlaşmazlıklara, anlaşmazlıkları düşmanlıklara, düşmanlıkları ise korkuya dönüştürmek istiyor. Umarım bu durum toplumlar arasında yeni bölünmelere yol açmaz"

Akademi adına yapılan açıklamada ise "Farhadi ve ekibinin kökenleri nedeniyle törene katılamama ihtimalinin aşırı kaygı verici" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Oscar ödüllerinin, "ulusal, etnik veya dini kökenleri ne olursa olsun, dünyayla etkileşim kurmak amacıyla film yapanları kutlamak için" verildiği söylendi.

2017 yılı Oscar ödül töreninin gerçekleşeceği tarih olan 29 Şubat, İran vatandaşlarına 90 gün seyahat sınırlaması getiren tarih aralığı içinde bulunuyor.

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