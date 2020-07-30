The Roots'un kurucuların rapçi Malik B. hayatını kaybetti

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Hip hop grubu The Roots'un kurucularından rapçi Malik Abdul Basit, 47 yaşında hayatını kaybetti.

The Roots'tan yapılan açıklamada, "Size kıymetli kardeşimiz ve grubumuzun uzun süreli üyelerinden Malik Abdul Basit'in hayatını kaybettiğini bildirmekten üzüntü duyuyoruz. İslam dinine bağlılığı ve tüm zamanların en yetenekli rapçilerinden biri olmasıyla hatırlansın. Yas döneminde ailesine saygı göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

Basit'in ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Malik B. adıyla da tanınan Basit, gruptan ayrıldıktan sonra bir dönem solo çalışmalar yapmış, ancak daha sonra tekrar The Roots'un çeşitli şarkılarında yer almıştı.