"The Rock" Dwayne Johnson ve ailesi Koronavirüs'e yakalandı

"The Rock" olarak bilinen ünlü oyuncu Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Eski güreşçi, şimdi ise dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Dwayne Johnson, kendisiyle birlikte eşi ve iki çocuğunun Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Instagram'dan duyuru yapan Johnson, salgınla ilgili önlemleri aldıkları halde virüsü kaptıklarını söyledi.

48 yaşındaki Johnson, 35 yaşındaki eşi Lauren ve iki kızları yaklaşık 3 hafta önce Koronavirüs'e yakalandı. Johnson, "Neyse ki sonuna geldik, artık bulaştırmıyoruz. Sağlıklıyız" dedi. Johnson, virüsü yakın aile dostlarından kaptıklarını söyledi.

Johnson, "Covid-19 pozitif çıkmak ağır yaralanma, evden atılma ve batmaktan çok daha farklı. Bunların çoğunu yaşadım" dedi.