The Observer'a konuşan 'Aynur öğretmen' Diyarbakır'da aranıyor!

Diyarbakır’da, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen Aralık ayında 1 günlük grev, sevk ve 1 saatlik derse girmeme eylemlerine katıldıkları belirtilen Eğitim-Sen’e üye 4 bin 900 öğretmen hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı İkram Atabay, öğretmenlerin ifadelerinin alındığını söyledi. Sendikanın şube sekreteri Nuri Özdemir ise, soruşturmaların The Observer'a konuşan Aynur adında bir öğretmenin bulunması için açıldığını söyledi.

Diyarbakır’da KEKS’e bağlı Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı İkram Atabay, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14 Aralık’ta Eğitim-Sen Merkezi’nin Diyarbakır için aldığı ‘Hastaneye sevk’, 21 Aralık’ta ‘1 saatlik derse girmeme’ ve KESK’in 29 Aralık’taki ‘1 günlük iş bırakma’ eylemine katılan 4 bin 900 öğretmen hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında eyleme katılan Eğitim-sen üyelerinin ifadelerinin alınmaya devam edildiğini söyleyen Atabay, “Diyarbakır’da 9 bin 950 üyemiz bulunmaktadır. Eylemler sendikal faaliyetler ve genel merkezin aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Sendikal eylemler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır” diye konuştu.

“Milli eğitim Aynur adında öğretmeni arıyor”

Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Sekreteri Nuri Özdemir ise, yapılan soruşturmalar nedeniyle eğitim kalitesinin düştüğünü ve öğretmenlerin iş yapamaz hala geldiğini söyledi. Traji-komik soruşturmalar açıldığını söyleyen Özdemir, şöyle dedi:

“Geçen Milli Eğitim’den Aynur adında bir üyemizi çağırmışlar. Kendisi de ifade vermeye gittiğinde şok bir durum ile karşılaşmış. Kendisine, Aynur adında bir öğretmenin dış basına Türkiye devletine hakaret eder nitelikle demeç verdiğini ve Diyarbakır’da tespit ettikleri Aynur adındaki 24 öğretmeni tespit ettiklerini ve bunların içerisinde demeç veren Aynur’u aradıklarını söylemişler. Bir eğitimcinin karşılaştığı durumu gösteren en bariz örneklerden biridir. Bölgenin şartları nedeniyle güç koşullarda eğitim veren öğretmenleri bu soruşturmalar ile iş yapamaz hale getiriyorlar.”