The New York Times: Türkiye ekonomisi çok sıcak, eriyebilir

The New York Times gazetesinde Peter Goodman imzasıyla “Türkiye ekonomisi o kadar sıcak ki eriyebilir” başlıklı bir analiz yayımlandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’nin bir finansal krize sürüklenme riskinin giderek arttığını belirten Goodman’ın yazısından satır başları şöyle:

- Erdoğan yönetiminde Türkiye kotrolsüz şekilde borçlanarak büyüdü ve borç seviyesi alarm vermeye başladı. Erdoğan’ın yeni olağansüstü yetkileriyle ekonomik gerçekliğin sınırlarını daha fazla zorlaması bekleniyor.

- Erdoğan’ın ekonominin başına damadını geçirmesi, piyasalar tarafından onun yakın zamanda daha sorumlu bir yönetim tesis etmeye niyetinin olmadığının bir işareti olarak değerlendirildi.

- Hükümet, havalimanı ve Kanal İstanbul gibi büyük altyapı projelerini finansal olarak destekliyor. Birçok firma dövizle borçlandı ve TL’deki değer kaybı ile borç yükleri arttı.

- Büyük Türk şirketleri şu an bankaları kredilerini yeniden yapılandırmak için ikna etmeye çalışıyor. Belki de bu bir iflas dalgasının alametidir.