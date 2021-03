The New York Post yönetimi, gazetecilere Trump'ın "yalan haber" dediği Washington Post, CNN gibi kaynaklardan haber almayı yasakladı

ABD'de seçim sürecinde Donald Trump'a desteğiyle bilinen The New York Post gazetesinin bünyesinde çalışan muhabir ve editörlere CNN, MSNBC, The Washington Post, The New York Times gibi medya kuruluşlarından haber almalarını yasakladığı ortaya çıktı.

The New York Times'ta yer alan habere göre, medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu The New York Post gazetesi, muhabir ve editörlerine haber kaynağı olarak CNN, MSNBC, The Washington Post ve The New York Times'ı kullanmalarını yasakladı.

New York Times'a konuşan gazeteciler, yasak kararının kendilerine nypost.com'un yazı işleri müdürü tarafından iletildiğini söyledi.

The New York Post'un sahibi Murdoch aynı zamanda ABD'deki muhafazakâr kanada hitap eden Fox News'un da sahibi.

Donald Trump başkanlığı dönemi boyunca sık sık CNN, The New York Times, Washington Post, MSNBC gibi kurumları "yalan haber" yapmakla suçlamıştı.