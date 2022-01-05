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“The Incredible Hulk” çizgi romanlarının 1962'de yayımlanan ilk sayısının ilk kopyası 490 bin dolara satıldı. Kopyanın, dünyada en pahalıya satılan çizgi roman kopyası olduğuna inanılıyor.

Çizgi romanın ismi paylaşılmayan bir koleksiyoncu tarafından alındığı belirtildi.

Satışın yapıldığı açık artırma sitesi Comic Connect, çizgi romanın durumunun 'neredeyse yeni gibi' olduğunu belirterek 9.0 puan vermişti. Site, sadece 7 kopyaya bundan iyi puan verildiğini ifade etti.

Comic Connect'ten Vincent Zurzolo, "Kullanılan ucuz kağıt ve gri kapağın rahat kirlenmesi nedeniyle iyi durumda 'The Incredible Hulk'ın ilk sayısının birinci baskısı 490 bin dolara satıldı bulmak çok zordur" dedi.

Hulk #1, Bruce Banner'ın nasıl gamma ışınlarına maruz kalarak Hulk'a dönüştüğünü anlatıyor. Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan karakter ilk sayıda ikonik yeşil renginde değil, gri olarak tasvir ediliyor.