The Huffington Post: Trump damadını özel kalemi olarak atayabilir

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ı özel kalemi olarak atayabileceği iddia edildi.

The Huffington Post'ta yer alan habere göre Trump, Kushner'la bu konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Trump'ın Kushner'a özel kalemlik görevi hakkında ne düşündüğünü sorduğu iddia edildi. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada "Pozisyon için değerlendiriliyor mu bilmiyorum, ancak sanırım hepimiz Başkan ona ne görev verirse versin başarılı olacağını biliyoruz" dedi.

Trump, John Kerry'nin 2018 sonunda özel kalemliği bırakacağını açıklamasının ardından bu görevi devralacak birini bulma çalışmalarına başlamıştı. Görevi Başkan Yardımcısı Mike Pence'in özel kalemi Nick Ayres'ın devralacağı konuşuluyordu, ancak Ayres bu görevi istemediğini belirtmişti.