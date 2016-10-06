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Spor

The Guardian'ın gördüğünü Ersun Yanal göremedi!

Genç oyuncu, hazırlık kampındaki performansıyla beğeni toplasa da, Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal tarafından alt yapıya gönderildi

06 Ekim 2016 19:52

Her yıl düzenli olarak, dünyada yakın geleceğe damga vurabilecek 60 yetenek seçen saygın İngiliz gazetesi, listeye Trabzon’un yıldız adayı Abdülkadir Ömür’ü de aldı. Ancak 17 yaşındaki yetenek, Bordo-Mavili takımda şans bulamayınca tekrar altyapıya gönderildi.

Fanatik’in haberine göre, dünyanın birçok yerindeki izleme-araştırma ekibinin referanslarıyla her yıl yetenek avcılığı yapan ve yakın geleceğe damga vuracak oyuncuları listeleyen İngiliz Guardian Gazetesi, 60 kişilik kadroya bu kez Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür’ü de dahil etti.

Alt yaş kategorilerindeki bütün milli takımlarda başarıyla görev yapan, ardından Trabzonspor’da profesyonel olup 3 yıllık sözleşme imzalanan 17 yaşındaki yıldız adayı için gazete methiyeler düzdü. Bordo-Mavili oyuncudan, “Messi gibi dripling yeteneği var, Hagi gibi oyun kurabiliyor” şeklinde bahseden Guardian, kısa kariyer öyküsünü de okurlarıyla paylaştı.

Ancak aynı Abdülkadir Ömür, Trabzonspor’da göze girmeyi başaramadı. Kamplara çağrılan ve formuyla alkış alan yıldız adayı, kadroda yer bulamayınca teknik heyetin kararıyla altyapıya gönderildi.  

 

Enes’i de yazmışlardı

 

İngiliz gazetesi, 2014 yılında da listeye Enes Ünal’ı almış, oyuncu ardından Manchester City’ye transfer olmuştu. Guardian’ın daha önceki araştırmalarında da Dortmund’a giden Dembele, Benfica’ya transfer olan Luka Joviç ve artık Roma forması giyen Gerson gibi futbolcular vitrindeydi.

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Abdulkadir ÖmürTrabzonsporThe GuardianErsun Yanal

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