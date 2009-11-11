The Guardian'dan El Malikiye tazminat

İngiliz The Guardian gazetesi, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'ye ''otokratik kişiliğini kınayarak'' hakaret ettiği gerekçesiyle maddi tazminat ödemeye mahkum edildi.



Gazeteden yapılan açıklamada, Irak'ta bir mahkemenin istihbarat servisleri tarafından, Iraklı bir gazetecinin gazetede yayımlanan bir makalede El Maliki'ye hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı dava sonucu gazetenin 100 milyon dinar (yaklaşık 58 bin avro) tazminat ödemesi hükmünü verdiği belirtildi.



Adı gizli tutulan Iraklı istihbarat servisi yetkililerine dayandırılan makalede, El Maliki'nin Irak'ı otoriter biçimde yönettiği ifadesi yer alıyordu.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, kararla ilgili açıklamasında, ''Mahkemenin kararını öğrendiğimde çok endişelendim. İfade özgürlüğü bütün demokrasilerde hayati öneme sahiptir'' dedi.



Gazete ise kararı temyiz edeceğini duyurdu.