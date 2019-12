-THE GUARDIAN'DAN BİN LADİN İDDİASI ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi, ABD ve Pakistan'ın 10 yıl önce Usame bin Ladin'e karşı Pakistan topraklarında geçen hafta öldürüldüğü baskına benzer bir operasyon düzenlenmesi konusunda, gizli bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Gazetenin şu an görevdeki ve emekli olmuş Pakistanlı ve Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği habere göre, bu konudaki anlaşma dönemin Pakistan Devlet Başkanı General Pervez Müşerref ve Amerikan Başkanı George W. Bush arasında, Bin Ladin'in 2001 sonlarında Afganistan'daki Tora Bora dağlarında Amerikan askerlerinin elinden kaçmasından sonra sağlandı. Anlaşmanın koşullarına göre, Pakistan, Amerikan kuvvetlerine Bin Ladin'i ve yardımcısı Eymen El Zevahiri ile El Kaide'nin 3 numarasını yakalaması için Pakistan topraklarında tek yanlı operasyon düzenlemesine izin veriyor. Pakistanlı yetkililer, ABD'nin geçen hafta düzenlediği operasyondan haberdar olmadıkları konusunda ısrarlarını, askeri ve sivil liderler de ABD'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürüyorlar.