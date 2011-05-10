T24 LogoT24 Logo
Dünya

THE GUARDIAN'DAN BİN LADİN İDDİASI ANKARA (A.A)

10 Mayıs 2011 02:04

-THE GUARDIAN'DAN BİN LADİN İDDİASI ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi, ABD ve Pakistan'ın 10 yıl önce Usame bin Ladin'e karşı Pakistan topraklarında geçen hafta öldürüldüğü baskına benzer bir operasyon düzenlenmesi konusunda, gizli bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Gazetenin şu an görevdeki ve emekli olmuş Pakistanlı ve Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği habere göre, bu konudaki anlaşma dönemin Pakistan Devlet Başkanı General Pervez Müşerref ve Amerikan Başkanı George W. Bush arasında, Bin Ladin'in 2001 sonlarında Afganistan'daki Tora Bora dağlarında Amerikan askerlerinin elinden kaçmasından sonra sağlandı. Anlaşmanın koşullarına göre, Pakistan, Amerikan kuvvetlerine Bin Ladin'i ve yardımcısı Eymen El Zevahiri ile El Kaide'nin 3 numarasını yakalaması için Pakistan topraklarında tek yanlı operasyon düzenlemesine izin veriyor. Pakistanlı yetkililer, ABD'nin geçen hafta düzenlediği operasyondan haberdar olmadıkları konusunda ısrarlarını, askeri ve sivil liderler de ABD'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürüyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24