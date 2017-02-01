The Guardian yazarı: ABD'nin geleceğini merak edenler Türkiye'ye baksın

İngiltere'nin popüler gazetelerinden The Guardian gazetesinin yazarı Liz Cookman, ABD'nin geleceğini merak edenlere Türkiye'ye bakmaları gerektiğini belirterek "Donald Trump’ın yapmasından korktuğunuz çoğu şeyi Tayyip Erdoğan çoktan yaptı" dedi.

Cookman, "Türkiye’nin otoriterliğe yuvarlanışı, Trump’a direnilmezse olacaklara dair bir uyarı. ABD başkanının yapmasından korktuğunuz çoğu şeyi Erdoğan çoktan yaptı” diye yazdı.

"Dünyanın diğer yanında oturup Türkiye’yle ilgili bir iki makale okumak ve ‘Uyanın! Erdoğan bir diktatör’ yorumları atmak kolay. Asıl ABD’ye bakın: Her şey böyle başlıyor. Zihin kontrolü yavaşça yayılıyor. Böl ve yönet" diyen Cookman, Trump ve Erdoğan’ın benzeştiği noktaları şöyle sıraladı:

"İşkenceye verdikleri desteğin dışında, ikisi de milliyetçi söylem kullanıyor. Kürtaja karşı çıkıyor. Kadınları nesneleştiriyor, feminizmi yanlış anlıyor. Damatlarını önemli rollere getiriyor. Özellikle komedyenlerin ve gazetecilerin eleştirilerine tahammül edemiyor. Birbirlerinin medyaya yönelik tutumunu destekliyorlar"

Medyanın düşmana dönüştürüldüğü bir ülkede insanların iktidarca çok kolay manipüle edileceğine dikkat çeken Cookman, Türkiye’de yabancı gazetecilerin bile otosansür uyguladığını, kapıları vakitsiz çaldığında korktuklarını, yurtdışına gittiklerinde geri dönüp dönemeyeceklerini merak ettiklerini belirtti.

Cookman yazısında “ABD’de özgür basına yönelik iftiralara geç olmadan karşı çıkmalıyız. Erdoğan’ın artık Türkiye’ye iyi gelmemesi gibi, Trump da Amerika’ya iyi gelmiyor. Ülkelerinin kimliğini değiştiriyorlar” vurgusunu yaptı.

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