The Guardian: Türkiye ve BAE, Libya'ya silah ambargosunu alenen deliyor

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'ya askeri kargo uçağı göndererek, ülkedeki savaşın sonlanması için Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlaştırdığı silah ambargosunu açıktan deldiğini öne sürdü.

Gazetenin, haber sitesi Bellingcat ve Lighthouse Reports ile ortaklaşa yürüttüğü araştırma sonucunda her iki ülkenin, Libya'ya kargo uçaklarıyla malzeme ve savaşçı taşıdığına yönelik uydu görüntülerine ulaşıldığı ortaya atıldı. Araştırmaya Almanya merkezli Stern ve ARD ile İspanyol El Diario gazetesi de destek verdi.

Euronews'in aktardığına göre; söz konusu haberde, Türkiye ve BAE'nin, çatışmalara müdahil olunmayacağına dair politik vaatlerin aksine BM'nin 2011 tarihli silah ambargosunu düzenli olarak deldiği yazıldı.

Libya'da 9 yıdır süren çatışmalarda, Ankara BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetini, BAE ise General Halife Hafter'e bağlı muhalif güçleri destekliyor.

BM'nin silah ambargosu ile ilgili yayınlayacağı raporla ilgili bilgi sahibi olan bir diplomat, Guardian'a konuşarak "Ambargo tamamen işlevsiz. Üye ülkeler doğrudan çatışmaları körüklüyor. Aleni ihlallerin boyutu geniş, yaptırımlara uyulmuyor" dedi.

Libya'daki savaşın sonlanması hedefiyle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Alman Başbakan Angela Merkel'in öncülüğünde, 11 devlet ve hükümet lideri geçen ocak ayında Berlin'de yapılan zirvede bir araya gelmişti. Libya'ya silah, asker ve finansal destek gibi uluslararası müdahalenin son bulmasının konuşulduğu zirvenin katılımcıları arasında Türkiye ve BAE de vardı. Zirvede ambargoyu delen ülkelere yaptırım uygulanması da görüşüldü.

BAE iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Zirve sürerken dahi iki tarafın Libya'ya askeri sevkiyata devam ettiği söylenen iddialara göre BAE, filosundaki Boeing yapımı C-17 Globemaster III kargo uçaklarını kullandı. BAE Savunma Bakanlığı ile Boeing konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ankara'dan yalanlama: Tüm uçuşlar uluslararası hukuk çerçevesinde

The Guardian'a konuşan diplomat, Türkiye'nin uçuş bilgilerini gizlemek için yeni rotalar kullandığını, tüm uçuşların tarifesiz veya özel charter uçuşları olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan kaynak, "Türkiye bu rotaları gizli tutmak için uçaklardaki uydu sensörlerini de kapalı tutuyor" diye konuştu.

Guardian'ın haberinde, Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, Türkiye'nin Libya'daki operasyonlarının Hafter güçlerinden kalan patlayıcıları temizlemek ve ülkeye insani yardım götürmek olduğunu söylediği de yer aldı.

Ankara'nın Libya'daki tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde ilerlediğini aktaran kaynak, "Herhangi bir karar, yaptırım veya uluslararası hukukun ihlali söz konusu değil. Askeri uçuşların tamamı Libya misyonundaki personelimizin temel ihtiyaçları ile hastanelere tıbbi malzeme taşımayla sınırlı" dedi.