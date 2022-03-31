The Guardian: Türkiye'nin hedefi Zelenski ve Putin'i aynı odaya sokmak; bunu başarırsa Erdoğan için işler inanılmaz şekilde tersine döner

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The Guardian, Ukrayna-Rusya savaşında Ankara'nın pozisyonu ile ilgili analizinde 'Çeşitli ülkelerin arabuluculuk rekabetini Türkiye'nin kazandığını' belirtti. Analizde Rusya ve Ukrayna liderleri arasında Türkiye'de bir görüşme ayarlanırsa, ''İşlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için tersine döneceği'' ifade edildi.

The Guardian'ın Diplomasi Editörü Patrick Wintour tarafından kaleme alınan yazıda, İstanbul ve Antalya'da yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmasa da Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye'de masaya oturtulmasının Türk diplomasisinin statüsünü yükselttiği belirtildi.

Wintour, ''Türkiye ilginç bir pozisyonda; NATO üyesi olarak Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ediyor ve bu sırada Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddediyor; görünüşe göre iki ülke de yine de orada masaya oturacak kadar Türkiye'ye saygı duyuyor'' yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Doha'daki, ''İvedi bir şekilde global düzeyde yeni bir güvenlik mimarisi şarttır. Güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceği, inşa edileceği, önümüzdeki yıllarda meydana gelecek olaylarla belirlenecektir” sözlerine dikkat çeken Wintour, ''Türkiye burada masada neler olduğunu iyi anlıyor. Bu müzakerelerin sadece savaştakiler için değil; tüm dünya için sonuçları olabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Wintour, Kalın'ın ayrıca direkt olarak söylemese de ''Amerikan hegemonyasının bitmesi gerektiğine dair mesajlar verdiğini'' vurguladı.

Wintour, yazısını şöyle noktaladı:

''Türkiye'nin bir sonraki hedefi yakın zaman içinde Volodomir Zelenski ve Putin'i aynı odaya sokmak. Şu anda Putin kaybettiğini veya bu toplantıdan elde edebileceği fazla bir şey olduğunu düşünüyor gibi durmuyor.

Ancak Türkiye bunu başarırsa, otokrat eğilimleri sebebiyle uluslararası toplumdan dışlanmaya yaklaşmış Erdoğan için işler inanılmaz bir şekilde tersine dönmüş olur''.