The Guardian: Türkiye, Grup Yorum'u susturamıyor

Grup Yorum’un 11 üyesinin cezaevinde bulunmasına ilişkin olarak The Guardian gazetesi, “Grup Yorum: Türkiye’nin susturamadığı hapisteki grup” başlıklı bir makale yayımladı; “Taviz vermeyen ve son derece popüler olan protest şarkıları nedeniyle 11 üyeleri hapiste” yorumunu yaptı.

Duvar'da yer alan habere göre makale, Liverpool Hope Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Lyndon Way’in, Ocak 2016’da İzmir’de yapılacak bir Grup Yorum konseri için Türkiye’ye geldiğinde edindiği izlenimlerle başlıyor. Konser alanına gelişinde polisle karşılaştıklarını, konserin iptal edildiğini ve polisin izleyicilere saldırdığını aktaran Way, “Çatışma, fanlar ile yetkililerin grubu nasıl gördüğünü ortaya koyuyordu. Fanları onlar için çatışabilirken, yetkililer onlardan korkuyor” yorumunu yaptı.

Way, Grup Yorum’un şarkılarının birçok sebepten ötürü popüler olduğunu belirterek, “Muhalif olmak çok tehlikeli – hapse atılan veya işten kovulan, ve Türkiye’de yaşananlara karşı oldukları için iş bulamayan çok sayıda kişi arasında öğrenciler, akademisyenler ve gazeteciler var” dedi.

The Guardian, Grup Yorum’un 11 üyesinin şu an cezaevinde olması için ‘1980’lerin ortasında üniversite öğrencileri tarafından kurulduktan sonra müzisyenlerinin karşılaştığı müdahalelerin sonuncusu’ ifadelerini kullandı. Grubun 1987’den bu yana 20 fazla albüm çıkardığını hatırlatan gazete, geçen yılki tutuklamalar sonrası dünyaca ünlü protest sanatçı Joan Baez’den dayanışma mesajı geldiğine de dikkat çekti.

Birçok Avrupa ülkesinde Grup Yorum Gönüllüleri’nin kurulduğunu belirten The Guardian, bu gönüllülerden biriyle de görüştü. İsmi açıklanmayan bu kişi, müzisyenlerin gruba katılmasının hapse atılmalarına yol açabileceğinin farkında olduğunu söyleyerek, “Korkmuyorlar çünkü buna alışkınlar… Hep bu anı bekliyorlar. Bunun olacağını biliyorlar. Türkiye’de yaşananlara alışkınlar. Kendilerini, sesini duyuramayanların sesi olarak görüyorlar” dedi.

Haberde Grup Yorum’un katliamlar, Soma, 1980 darbesi, kapitalizm ve kentsel dönüşüm gibi toplumsal meselelerle ilgili şarkılar yazdığı belirtilirken, “Hükümet, Grup Yorum’un üyelerinin sadece Türkiye değil, ABD ve AB tarafından da terör örgütü sayılan militan bir Markist örgüt olan DHKP-C ile bağlantılı olduğuna inanıyor. Hükümetin, onların niçin yasaklı örgüte en azından sempati beslediğine inandığını görmek zor değil: Grup Yorum bazı şarkılarını, 1990’larda açlık grevi yapan DHKP-C üyelerine adadı; grup üyeleri bir militanın cenazesine katıldı” denildi.