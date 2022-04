The Guardian Kiev'deki atmosferi inceledi; "Acil durum planları yapılsa da sükûnet hakim"

T24 Dış Haberler

ABD, Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğini söylerken Kiev’den izlenimleri aktaran The Guardian, Ukraynalıların bazılarının acil durum planlarını yapmalarına rağmen hayatın normal bir şekilde devam ettiğini belirtti.

The Guardian’ın Kiev’den bildirdiği haber, Washington ve sonrasında çok sayıda Batı ülkesininin Ukrayna’daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırdığı sırada şehirdeki atmosferi merce altına aldı.

Haberde, ABD’li yetkililerin açıklamalarına Kiev’de gazeteciler kadar kimsenin dikkat vermediği belirtildi.

Şehirde sükûnet havası olsa da çok sayıda Ukraynalının bir acil durum planı olduğu belirtildi. Bazıları, işgal durumunda savaşacağını söylerken bazıları da kaçacakları güvenli yerleri belirlemeye başladı. Şehirdeki, metro istasyonları, mahzenler ve hatta striptiz kulüpleri bile Rusya’nın hava saldırısı durumunda sığınak olarak belirlendi.

Kiev’de cumartesi günü, bir “birlik yürüyüşü” düzenlendi. Sokağa çıkan yüzlerce kişi “İşgalciler ölmeli”, “Direneceğiz” gibi sloganlar attı.

Haberde, ülkedeki yabancılar ülkelerinin çağrısıyla panikle ülkeden ayrılmaya hazırlanırken Ukraynalılar için topyekûn işgal seçeceğinin düşük görüldüğü de aktarıldı. Çok sayıda Ukraynalının Rusya tehdidinin farkında olduğu ancak ABD’in “yakın tehlike” ısrarına inanmadığı belirtildi.

Eski bir Ukraynalı milletvekili “Bu durum canımı sıkıyor. Ben Batı yanlısıyım ancak bu işgalin haberlere çıkış şekli bana Rusya Telegram kanallarını hatırlatıyor. Medya histerisi çok can sıkıcı ve kendi hükûmetinize güveni kaybetmeye başlıyorsunuz”