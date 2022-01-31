The Guardian: 'IŞİD bağlantılı' kişiler, Türkiye'de aldıkları sahte pasaportlarla İstanbul Havalimanı üzerinden Batı'ya gidiyor

T24 Dış Haberler

Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Guardian, IŞİD'le bağlantısı olan isimlerin Türkiye'deki oluşturulan ağlardan sahte pasaportlar alarak İstanbul üzerinden Batı ülkelerine gittiğini ifade etti.

The Guardian'ın kayıt altına aldığı 10 vakada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen IŞİD bağlantılı kişilerin İstanbul Havalimanı'ndan Batı ülkelerine gittiği belirtildi.

Haberde bahsi geçen ağlardan birini yöneten radikal İslamcı terör örgütleriyle bağı olan Özbek vatandaşının 'yüksek kalite' sahte pasaportları 15 bin dolara sattığı bildirildi.

Satıcılar, sahte pasaportları alanların yoğunlukla Avrupa Birliği ülkelerini tercih ettiğini belirtti. The Guardian'dan Vera Mironova ve Bethan McKernan'ın tespit ettiği iki vakada ise IŞİD bağlantılı kişiler sahte Rus pasaportlarıyla İstanbul'dan Meksika'ya seyahat etti. Bu kişilerin yasa dışı yollarla Meksika'dan ABD'ye geçtiği ifade edildi.

Sahte pasaportları alanlar arasında Moritanya, Nijer, Ukrayna ve Afganistan'ın da popüler destinasyonlar olduğu belirtildi.

Bahsi geçen Özbek vatandaşının bir Telegram kanalı üzerinden Suriye'de terör aktivitelerine bulaşmış olma olasılığı olan isimlerle temas kurduğu belirtildi.

The Guardian muhabirleri, müşteri taklidi yaparak Özbek vatandaşıyla konuştuğunda, "Çalıştığım kişinin hangi grupla bağlantılı olduğunu sormuyorum. Kimin kötü olup kimin olmadığını görmek benim işim değil. Bunu güvenlikçiler yapmalı" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Türkiye'de özellikle bir satıcı IŞİD üyelerine çok yüksek kalite sahte pasaportlar saplıyor" dedi ve ekledi; "IŞİD üyelerinin bu sahte pasaportlarla Avrupa'ya geçmeye çalıştığını farkındayız ve Avrupa güvenliği onları yakalamakta hiç başarılı değil".