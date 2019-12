The Guardian: İran Türkiye'ye yaklaşıyor

T24 - İngiliz The Guardian gazetesi, Rusya ile ittifakından hayal kırıklığına uğrayan İran'ın giderek Türkiye'ye yaklaştığını yazdı.



The Guardian'da yayımlanan yazıda, Türkiye ile İran'ın ekim ayında gizli bir doğalgaz anlaşması imzaladığı, bunun basına sızması üzerine İran Meclisi'nin Mahmud Ahmedinecad yönetimi hakkında “Tahran'ın aleyhine anlaşma yapmak"tan soruşturma başlattığı öne sürüldü.



Yazıya göre İran, bir süre önce Rusya ile haberleşme uydusu anlaşmasını iptal ederek İtalya'ya döndü. Rusya'nın S-300 hava savunma sistemini teslim etmekte gecikmesi karşısında kısa süre öncesine kadar sessiz kalmayı yeğleyen Tahran yönetimi, artık Moskova'yı açıkça eleştirmeye başladı.



İran yönetiminin inisiyatifi ele alıp yeni bir ortak aramaya karar verdiği kaydedilen yazıda, İran'ın yeni ortağının Türkiye olduğu belirtildi.



Yazıda, “Rusya'dan farklı olarak Türkiye'nin BM'de veto hakkı yok. Buna karşılık Ortadoğu ve İslam dünyasındaki saygınlığı kesinlikle yükseliyor. Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan, her geçen gün daha fazla İslam ve Arap sorunlarının savunucusu olarak görülüyor. Arap sokaklarında birçok insan, demokratik seçimlerle iktidara geldiği için ona saygı duyuyor. Aynı şey, iktidara anti demokratik yollarla gelen Mısır Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah için söylenemez. Ayrıca, Erdoğan'ın ABD ve AB ile ilişkileri Türkiye'nin avantajını artırıyor. Son zamanlarda Müslüman ve Arap komşularına daha fazla yaklaşmasına karşın, Batı ile ilişkilerini bozmadı. Her iki tarafla da ilişkilerini ustaca idare ediyor. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri de Türkiye'nin zayıflığı üzerine kurulu değil" denildi.



Yazıya göre, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi İran'ın konumunu da güçlendiriyor. Aynı şekilde, İsrail-Filistin sorununda yaşanan çözümsüzlük de İran'ın işine yarıyor.



Guardian'daki yazıda, tüm bunlara rağmen İran'ın Türkiye'ye yaklaşımında dikkatli olması ve bedelini ödemeye hazır olması gerektiği savunuldu.



'Ankara'nın bağlılığını satın almak...'



İran haber sitesi haberonline'ın iddiasına göre, Türkiye ile İran geçen ekim ayında gizli bir doğalgaz anlaşması imzaladı. Ahmedinecad yönetiminin anlaşmayı imzalarken İran parlamentosunu haberdar etmediği ileri sürüldü. Haberin basına sızmasından sonra parlamento, Ahmedinecad yönetimi hakkında soruşturma başlattı.



Bazı parlamento üyeleri, anlaşmanın ülke çıkarlarına aykırı bulunması halinde iptal edilebileceğinin konuşulduğunu söylüyor. Nitekim birçok kişi de Ahmedinecad'ın Ankara'nın bağlılığını "satın almak" için Tahran'ın aleyhine olan koşulları kabul ettiğinden şüpheleniyor. Sonuçlara bakılırsa, Ahmedinecad istediğini elde etmiş görünüyor.