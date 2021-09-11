The Guardian: Google, düzinelerce ülkede yasaları ihlal ederek çalışanlarına sınırın altında maaş verdi

T24 Dış Haberler

Teknoloji devi Google'ın birçok farklı ülkede yasa dışı bir biçimde geçici çalışanlarına hak ettiğinden az maaş verdiği ve daha sonra 2 yıl boyunca "durumun üzerini örtmeye çalışıp, maaşları artırmadığı" ifade edildi.

The Guardian'ın araştırmasına göre Google, 2019'un Mayıs ayından bu yana şirketin aynı görevi yapan geçici işçilere kadrolu çalışanların aldığıyla aynı maaşı vermeyerek Britanya, Avrupa ve Asya'da yerel yasaları ihlal ettiğinin farkındaydı.

Dökümanlarda olası yasal süreçler ve negatif basın ilgisi konusunda endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

Habere göre Google yöneticileri ve avukatları bir noktada geçici çalışanlara uygun maaşları olabilecek en az masrafla vermek için bir süreç başlattı. Dökümanlarda bu sürecin geçici işçileri sağlayan şirketleri "zor duruma sokabileceği" belirtildi.

Google, The Guardian'a yaptığı açıklamada hatalı olduklarını kabul ettiklerini ve konuyla ilgili bir soruşturma yürüteceklerini belirtti.