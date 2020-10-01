The Guardian: Dağlık Karabağ'da Türk güvenlik şirketlerine çalıştığı iddia edilen 3 Suriyeli savaşçı hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda üç Suriyeli muhalif savaşçının öldüğü iddia edildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Suriyeli savaşçıların Türk güvenlik şirketlerine çalıştığına inanılıyor. Gazete, bunu "Türkiye'nin giderek daha iddialı hale gelen dış politikası için yeni bir cephe" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin mevcut olarak Libya ve Suriye'de Rusya ile ters taraflarda olduğuna dikkat çeken gazete, ülkelerin kendilerini bir kez daha aksi taraflara destek verdikleri bir çatışmanın içinde bulabileceğini yazdı.

Türkiye ve Azerbaycan Dağlık Karabağ'a Suriyeli savaşçılar götürüldüğü iddialarını yalanladı ve Ermenistan'ı Kürt milis gruplara ait savaşçıları kullanmakla suçladı. Erivan bu iddiaları yalanladı.

Çarşamba günü de devam eden çatışmalarda Ermenistan, Azerbaycan'ı sınır hattı boyunca topçu ateşi kullanmakla suçladı. Pazar gününden bu yana 14 sivilin hayatını kaybettiğini bildiren Azerbaycan ise Ermeni güçlerini geri püskürttüklerini ifade etti.

Geçen günlerde The Guardian'a konuşan kaynaklar özel bir Türk güvenlik şirketinin, Suriye'nin Afrin kentinde bir eğitim kampı kurduğu ve Suriyeli militanları Azerbaycan'a konuşlanmak üzere eğittiğini iddia etmişti. İddiaya göre Afrin'de eğitim kampında olan militanlar, Azerbaycan'daki görevde 7 bin ila 10 bin Türk lirası arasında kazanması bekleniyor.