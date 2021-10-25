The Guardian: Büyükelçilerin sınır dışı edilmesi, Türkiye-Batı ilişkilerini hiç olmadığı kadar kötü noktaya taşıyabilir

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Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçileri hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesi" talimatının Ankara-Batı ilişkilerini hiç olmadığı kadar kötü bir noktaya taşıyabileceğini ifade etti.

The Guardian'ın İstanbul muhabiri Bethan McKernan ve Patrick Wintour'un analizinde, "Bu sınır dışıların hayata geçirilmesi Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerini hiç olmadığı kadar kötü bir noktaya taşıyabilir, Türk lirasını daha kötü bir noktaya sürükleyebilir ve Ankara'nın Batı'dan uzaklaşmasını hızlandırabilir" denildi.

Analizde 10 büyükelçiden 7'sinin NATO ülkelerinin temsilcileri olduğuna dikkat çekildi.

McKernan ve Wintour, Kavala davasının Erdoğan Türkiyesi'nde muhalefete yapılan baskının sembollerinden biri olarak görüldüğünü ifade etti.

Analizde, "Erdoğan'ın büyükelçilerin açıklamasına verdiği dramatik tepki bunu kişisel bir saldırı olarak yorumladığına işaret ediyor ve Gezi Parkı eylemlerinin hükümeti devirmeyi hedeflediğini düşündüğünü gösteriyor" denildi.