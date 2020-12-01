The Guardian: Avustralyalı asker, Taliban militanının protez bacağından bira içmiş!

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The Guardian gazetesi, Afghanistan'da 2009 yılında bulunan Avustralyalı özel güçlerin üssünden hâlâ görevde olan bir askerin öldürülen bir Taliban militanının protez bacağından bira içerken fotoğrafını buldu.

The Guardian Avustralya, bir süredir gündeme getirilen iddiaların kanıtlayan fotoğrafı paylaştı. Avustralya kuvvetlerinin 2009'da Afganistan'ın Uruzgan vilâyetinde bulunan üslerinde izin almadan açtıkları bir barda eğlendikleri anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafları birinde hâlâ görevde olan üst düzey bir askerin, öldürülen bir Taliban militanının protez bacağından bira içtiği; diğerinde ise iki askerin protez bacakla dans ettiği görüldü.

The Guardian Avustralya

Askerlerin protez bacaktan bira içtiği daha önce gündeme getirilmiş, bunu kanıtlayan bir fotoğraf bulunamamıştı. Bazı askerler, yapılanın yüksek rütbeli yetkililer tarafından tolere edildiğini söyledi.

Savaş suçlarına işaret eden Brereton raporu

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) Paul Brereton'un hazırladığı bir rapor, 39 Afganistanlı sivilin öldürüldüğünü ortaya çıkarmış, savaş suçlarına işaret etmişti. Brereton raporu, Avustralyalı askerlerin "savaşçı kültürüyle" hareket ettiğini belirtmişti. Brereton raporunda protez bacaktan ya da "savaş ganimeti" alma davranışlarından bahsedilmese de izin alınmadan kurulan bara işaret edilmiş ve etik açıdan sorgulanmıştı. Raporda, barla ilgili olarak "Operasyonlarda içmek, taşkınlık yapmak, hijyen kurallarına uymamakla birlikte davranışlar normların kenara atılmasına izin veriyordu" ifadeleri kullanılmıştı.

Soruşturmayı yürüten müfettişler raporu, Avustralyalı askerlerin 2005 ila 2016 arasındaki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeye ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırlanmıştı.

Rapor, toplam 36 olayın cezai soruşturma yapılması için Avustralya Federal Polisine (AFP) sevk edilmesini tavsiye ediyor.