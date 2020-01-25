The Guardian: ABD, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'i 'gözetleyeceği' konusunda Britanya'yı uyardı

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ABD'nin, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'i "gözetlemek için plan yaptığını" öğrendiği ve bu sebeble Britanya'ya "gözlerini Cengiz'in üzerinde tutmaları" için uyardığı iddia edildi.

The Guardian'ın batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, geçen Mayıs ayında Riyad'ın Cengiz'i Londra'da bulunduğu süre boyunca gözlemlemek için "istekli ve niyetli" olduğuna dair bir istihbarat aldı.

Suudi Arabistan'ın Cengiz'i elektronik olarak mı yoksa fiziksel olarak mı gözetlemeyi planladığı henüz bilinmiyor. Riyad'ın planının başarılı olup olmadığıyla ilgili de bir bilgi verilmedi.

Habere göre ABD, böyle bir plan olduğuna inandıklarını Britanya'ya bildirdi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Suudi akademisyen Hala Aldosari, "Suudi Arabistan Kaşıkçı olayının üzerini örtmeye çalışıyor, bu yüzden Hatice'nin sesinin sınırlandırılmasını istemiş olmaları şaşırtıcı deği. Her türlü yasa dışı faaliyet sürüyor, hiç bir şey değişmedi" dedi.

Cengiz, Kaşıkçı'nın katledilmesinin ardından uluslararası toplumdan adalet talep ederek birçok ülkeye Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutmaktan kaçınmamaları için çağrıda bulundu. Birçok istihbarat raporu cinayetin emrini Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı.

The Guardian geçen günlerde dünyanın en zengin insanlarından olan Amazon ve The Washington Post'un milyarder sahibi Jeff Bezos'un cep telefonunun 2018'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gönderilen bir WhatsApp mesajının ardından 'hacklendiği' iddiasını manşetine taşımıştı. Olayın, muhalif Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda katledilmesinden 5 ay önce yaşanması dikkati çekti.