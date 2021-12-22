The Guardian: AB, Bosna Hersek'teki krize 'soykırım ihlali yasası'nın sebep olduğuna inanıyor

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Üst düzey Avrupa Birliği yetkililerinin kapalı kapılar ardından Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar etmeyi yasaklayan yasayı "düzeltmek" için mesai yaptığı ifade edildi. AB yetkililerinin, yasanın bölgede yeni çatışmalara yol açma ihtimali olduğu sonucuna vardığı belirtildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, geçen aylarda Sırp üyeleri devlet kurumlarından çekerek ülkeyi bölmeye çalışmakla suçlanmıştı. Dodik, eski uluslararası temsilci Valentin Inzko'nun görevi bırakmadan önce bu yaz soykırım inkarını yasa dışı ilan etmesinin "demokratik olmadığını ve ülkedeki güç dengesi sorunun bir semptomu olduğunu" savunuyor.

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The Guardian'ın aktardığına göre sızan toplantı kayıtları, AB'nin Büyüme Komiseri Olivér Várhelyi'nin mevcut krizden soykırım inkarı yasasının sorumlu olduğuna inandığını gösteriyor.

25 Kasım'da Bosna'da yapılan toplantıda Várhelyi'nin krizden Inzko'yu sorumlu tuttuğunu söylediği ve "Böyle önemli bir karar almadan önce tüm taraflarla masaya oturulması gerekirdi" dediği aktarıldı.

Várhelyi, Bosnalı liderlerin yeni bir yasa çıkarılmasına sıcak baktığını ifade etti.

Avustralyalı diplomat Inzko, temmuz ayında 8 bin kişinin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören bir yasa çıkarmıştı.