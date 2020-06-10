The Flash dizisinin 'Ralph Dibny'si Sawyer, geçmişte yaptığı ofansif paylaşımlar sebebiyle kovuldu

T24 Dış Haberler

CW'nin The Flash dizisinde Ralph Dibny karakterini canlandıran Hartley Sawyer, geçmişte yaptığı ırkçı ve kadın düşmanı paylaşımların ortaya çıkmasından sonra kovuldu.

Kanal ve dizinin yapımcıları tarafından yapılan açıklamada Sawyer'ın dizinin yedinci sezonunda yer almayacağı belirtildi. Açıklamada, "Sawyer'ın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak şunu söylememiz gerekiyor; biz herhangi bir ırka, cinsiyete, cinsel yönelime ve vatandaşlığa edilen hakaretlere tolerans gösteremeyiz" denildi.

Geçen hafta oyuncu Skai Jackson, Sawyer'ın 2012-2014 yılları arasında yaptığı bazı Twitter paylaşımlarını, "ifşa edildin" yazarak paylaşmıştı.

Sawyer'ın yaptığı paylaşımlarda kadınlara şiddet uygulamaktan bahsettiği ve ırkçı ifadeler kullandığı görüldü.