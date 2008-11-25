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Ekonomi

The Economist'ten Türkiye'ye ilişkin kara tablo

İngiltere'de yayınlanan The Economist Dergisi, Türkiye'nin büyüme oranı tahminini 2008 yılı için yüzde 3'e, 2009 yılı için de yüzde 1.7'e düşürdü

25 Kasım 2008 02:00

İngiltere'de yayınlanan The Economist Dergisi, Türkiye'nin büyüme oranı tahminini 2008 yılı için yüzde 3'e, 2009 yılı için de yüzde 1.7'e düşürdü.

The Economist Dergisi'nin Türkiye'nin temel makro ekonomik göstergelerine ilişkin tahminleri giderek kötüleşiyor. Dergi'nin 1 Kasım sayısında 2008 yılı için büyüme oranı yüzde 3.7 olarak öngörülürken, bu oran 22 Kasım sayısında yüzde 3'e düşürüldü. Beklentiler 2009'a ilişkin daha da kötüleşerek, yüzde 3.2'den yüzde 1.7'ye indirildi. Dergi, 1 Kasım'da Türkiye'nin büyüme oranının 2008'de yüzde 3.7 ve 2009'da yüzde 3.2 olarak gerçekleşeceği tahminin de bulunmuştu.

Söz konusu öngörülere göre, bu yıl Türkiye'de tüketici fiyatları bazında enflasyon yüzde 10.2 ve işsizlikte yüzde 9 olarak gerçekleşecek. Cari açığın Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) oranı da 2008 yılı için yüzde 7.1 olarak öngörüldü. Söz konusu oran 1 Kasım'da yüzde 6.4 olarak tahmin edilmişti.

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