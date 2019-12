The Economist: Zana’nın dönüşü değişimin işareti

T24



‘Bedava kömür etkilemiyor’



İngiliz dergisi The Economist, Türkiye’de Kürt sorununu ele aldığı haberinde BDP’nin 12 Haziran seçimlerinde güneydoğuda ‘iyi iş çıkaracağını’ yazdı. BDP’nin milletvekili adayı Leyla Zana’nın 1991’de mecliste Kürtçe yemin etmeye çalışmasından sonra 10 yılını hapiste geçirdiğini hatırlatan dergi, “Zana şimdi yeniden milletvekili adayı. Zana’nın geri dönüşü, gözlerinin bağlandığı, işkence gördüğü ve erkek tutukluların önünde çıplak yürütüldüğü günlerden bu yana Türkiye’de yaşanan değişimleri yansıtıyor” ifadesini kullandı.Zana’nın artık Kürtçe seçim kampanyası yapmakta özgür olduğunu belirtilen yoruma şöyle devam edildi:“Türkiye’nin ilk Kürtçe televizyon kanalı olan TRT-6’da ve sayısız özel Kürtçe televizyon ve radyo kanalında kendisiyle söyleşi de yapılabiliyor. Batman valisi Ahmet Turhan Kürtçe eğitimin göz önünde bulundurulabileceğini ve devletin geçmişteki hatalarından dolayı özür dilemesi gerektiğini söyleyebiliyor. Ve hükümetle hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki gizli görüşmeler sürüyor.”Bu “daha rahat atmosfer”in büyük ölçüde “ılımlı İslamcı AKP” sayesinde ortaya çıktığı savunulan makalede, “Sağlıklı bir büyüme dalgasından, demokratik reformlardan ve uluslararası alkıştan güç alan AKP’nin 12 Haziran’da üçüncü bir tek parti hükümeti kurması bekleniyor. Fakat 2007’de Kürt bölgelerinde DTP’ye tattırdığı yenilgiyi tekrarlaması zor” denildi. The Economist, “AKP’nin Türkiye’deki Kürtler arasında şansının azaldığı” yorumunu şöyle açıkladı:“Kürtler artık bedava kömür ve İslami kardeşliğe dair konuşmalardan etkilenmiyor. Ak Parti’nin şiddete bulaşmamış PKK isyancıları için af çıkarılmasına da yol açması beklenen ‘açılım’ı rafa kaldırıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan bu konuda Kürtleri suçluyor. PKK’nın, Irak’tan 2009’da dönen savaşçıların ‘zafer’ konuşması yapmaya başlaması nedeniyle Türkleri kışkırttığını söylüyor.”Hükümetin bu duruma BDP’li belediye başkanları da dahil binlerce Kürt siyasetçiyi hapse atarak yanıt verdiğini belirten The Economist, 2009’dan bu yana en az 2 bin 300 Kürt eylemcinin tutuklandığını yazdı. BDP’nin bu duruma yanıt olarak ‘Öcalan tarafından dolduruşa da getirilip sivil itaatsizlik kampanyası başlattığını’ yazan dergi, kampanyanın işe yaradığını ve analizcilerin BDP’nin mecliste 30 koltuk kazanabileceğini söylediğini belirtti.‘Yeni Anayasa kapsamlı olThe Economist haberine şöyle devam etti: “Bu iyi bir şey olabilir. Ankara’da ne kadar çok Kürt olursa, Erdoğan’ın seçimden sonra sözünü verdiği yeni anayasa da o kadar kapsamlı olur.”PKK’nın ateşkesi seçime kadar uzattığını ve ‘Öcalan’ın PKK ve dolayısıyla BDP üzerindeki demir yumruğunu şimdilik yumuşattığını’ yazan dergi, makaleye şöyle son verdi: “BDP’nin artık isyancıların siyasi kanadı gibi görünmesi yerine, PKK BDP’nin silahlı kanadı gibi görünüyor. Fakat bu kanat Kürtlerin talepleri karşılanmadan ortadan kalkmayacak.”