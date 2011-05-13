The Economist: Türkiye kadın istismarında Avrupa'nın en kötüsü

T24-Haftalık Economist dergisi Türkiye'de kadına yönelik şiddeti ve kadının Türk siyasetindeki yerini konu alan bir makaleye yer verdi. Makalede Türkiye'nin kadın istismarı konusunda Rusya ile birlikte Avrupa'da en kötü durumda olan ülkelerden olduğunu belirtildi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik uluslararası sözleşmenin bu hafta İstanbul'da 13 Avrupa Konseyi üyesi tarafından imzalandığı hatırlatılan yazıda, Türkiye'nin bu konuda yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Bu çabanın yerinde olduğunu, zira Türkiye'nin kadın istismarı konusunda Rusya ile birlikte Avrupa'da en kötü durumda olan ülkelerden olduğunu belirten Economist şöyle devam ediyor:

"Türkiye'nin ılımlı İslamcı iktidar partisi AK Parti, 2002'de göreve geldiğinden bu yana kadınların korunması konusunda benzeri görülmemiş reformlar yaptı. Ancak yasalar tüm kadınlara eşit olarak uygulanmıyor. Bekar, boşanmış ya da resmi nikahlı olmayan kadınlar korunmuyor. Polis de çoğu zaman aile birliğini koruma gerekçesiyle kurbanları evlerine geri gönderiyor."

Dergi kadına yönelik şiddet konusundaki bu tespitin ardından, Türkiye'de kadının siyasetteki rolüne odaklanıyor ve şu tespitlerde bulunuyor:

"İyi haber şu ki, 550 sandalyeli parlamentoya girecek kadın sayısının şu andaki yüzde 9'luk oranı ikiye katlaması bekleniyor. Ancak Türkiye hala diğer bazı Müslüman ülkelerin gerisinde. Örneğin kadın milletvekili oranı Afganistan'da yüzde 28, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise yüzde 23."

"En iyi haber ise, kadınların örgütleniyor olması. Sesi en çok çıkanlar da başörtüsüne yönelik yasakların kalkması için mücadele eden kadınlar. Partileri başörtülü adaylara yer vermeye zorlamayı amaçlayan kampanyaya seküler kadınlar da destek verdi. Sloganları, 'Başörtülü aday yoksa oy da yok'tu."