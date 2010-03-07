T24 LogoT24 Logo
Dünya

The Economist: Türkiye daha da kızacak

The Economist, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edilen Ermeni tasarısını değerlendirdi.

07 Mart 2010 02:00

T24 - İngiliz The Economist dergisi, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edilen 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarının ancak genel kurula taşınmaması halinde "Türkiye'nin öfkesinin yatışabileceğini", daha önce olduğu gibi bu tasarının da Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmeyebileceğini yazdı.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde perşembe günü yapılan oylamaya ilişkin olarak derginin bu haftaki sayısında yayımlanan makalede, "ABD Başkanı dahil, hiç kimsenin Türkiye'nin stratejik önemini göz ardı edemeyeceği" belirtildi.

Makalede, Türk diplomat ve politikacılarının oylamadan önce, sonucun Türk-Amerikan ilişkilerine olası etkileriyle ilgili uyarılarda bulundukları hatırlatıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren bir tasarıyı 2007 yılında da geçirdiği anımsatılan makalede, ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim kampanyası sırasında Ermeni iddialarına destek verdiği, ancak komitedeki oylamadan önce danışmanlarının, "bunun Obama'nın kişisel görüşü olduğu, resmi yorumun taraflara bırakılması gerektiği" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

'Amerika'daki oylama Türkiye'yi daha da kızdıracak'

"ABD Başkanı dahil hiç kimse Türkiye'nin stratejik önemini göz ardı edemez. Türkiye, Amerika'nın önemli bir müttefiki ve NATO'daki ikinci büyük orduya sahip. Türkiye, önemli bir Amerikan hava üssüne ev sahipliği yapıyor ve Irak'taki Amerikan güçlerinin ihtiyaçlarının temininde önemli bir güzergah" denilen makalede, "Oylamanın Türkiye-Ermenistan ilişkileri için hassas bir zamanda yapıldığı" belirtildi. Geçen yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılmasıyla ilgili imzalanan protokoller de anımsatılırken Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin protokollerle ilgili gerekçeli kararının Türkiye'yi öfkelendirdiği kaydedildi.

Makalede, "Amerika'daki oylamanın Türkiye'yi daha da kızdıracağı ve Türkiye'nin Müslüman komşuları lehine, Avrupa, Amerika ve Ermenistan'a sırtını dönme eğilimini artırabileceği" yorumu yapıldı.

"Bir umut, Türkiye'nin öfkesinin, 2007'de olduğu gibi, eğer tasarı Genel Kurul'a taşınmaz ve oylanmazsa yatışması. Bu da yine böyle olabilir" denilen makalede, "Ama sonuçta, Türklerin Amerika ile ilişkilerini kolayca zayıflatması pek mümkün değil" görüşü dile getirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24