The Economist: Türkiye daha da kızacak

T24 - İngiliz The Economist dergisi, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edilen 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarının ancak genel kurula taşınmaması halinde "Türkiye'nin öfkesinin yatışabileceğini", daha önce olduğu gibi bu tasarının da Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmeyebileceğini yazdı.



ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde perşembe günü yapılan oylamaya ilişkin olarak derginin bu haftaki sayısında yayımlanan makalede, "ABD Başkanı dahil, hiç kimsenin Türkiye'nin stratejik önemini göz ardı edemeyeceği" belirtildi.



Makalede, Türk diplomat ve politikacılarının oylamadan önce, sonucun Türk-Amerikan ilişkilerine olası etkileriyle ilgili uyarılarda bulundukları hatırlatıldı.



ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren bir tasarıyı 2007 yılında da geçirdiği anımsatılan makalede, ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim kampanyası sırasında Ermeni iddialarına destek verdiği, ancak komitedeki oylamadan önce danışmanlarının, "bunun Obama'nın kişisel görüşü olduğu, resmi yorumun taraflara bırakılması gerektiği" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.



'Amerika'daki oylama Türkiye'yi daha da kızdıracak'



"ABD Başkanı dahil hiç kimse Türkiye'nin stratejik önemini göz ardı edemez. Türkiye, Amerika'nın önemli bir müttefiki ve NATO'daki ikinci büyük orduya sahip. Türkiye, önemli bir Amerikan hava üssüne ev sahipliği yapıyor ve Irak'taki Amerikan güçlerinin ihtiyaçlarının temininde önemli bir güzergah" denilen makalede, "Oylamanın Türkiye-Ermenistan ilişkileri için hassas bir zamanda yapıldığı" belirtildi. Geçen yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılmasıyla ilgili imzalanan protokoller de anımsatılırken Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin protokollerle ilgili gerekçeli kararının Türkiye'yi öfkelendirdiği kaydedildi.



Makalede, "Amerika'daki oylamanın Türkiye'yi daha da kızdıracağı ve Türkiye'nin Müslüman komşuları lehine, Avrupa, Amerika ve Ermenistan'a sırtını dönme eğilimini artırabileceği" yorumu yapıldı.



"Bir umut, Türkiye'nin öfkesinin, 2007'de olduğu gibi, eğer tasarı Genel Kurul'a taşınmaz ve oylanmazsa yatışması. Bu da yine böyle olabilir" denilen makalede, "Ama sonuçta, Türklerin Amerika ile ilişkilerini kolayca zayıflatması pek mümkün değil" görüşü dile getirildi.