The Economist: Türk savunma sanayisi her zamankinden daha büyük hale geldi

The Economist dergisi, Türk savunma sanayisinin her zamankinden daha büyük ve daha fazla kendi kendine yeterli hale geldiğine dikkati çekti.

Dergi, Türk savunma sanayisinin her zamankinden daha büyük ve daha fazla kendi kendine yeterli hale geldiğini kaydetti. Türkiye'nin SİHA programının dışında ilk yerli muharebe tankını, kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığı yazıldı.

The Economist, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak gördüğü, Türkiye'nin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını ortadan kaldırmak ve ülkeyi büyük bir silah ihracatçısı haline getirmek istediğini vurguladı.

Gelecek yıl Türkiye'nin kendi donanmasının kullandığı bir modelden Ukrayna'ya iki korvet teslim etmeyi planladığı aktarılan yazı da şunlar kaydedildi: "Ciro, 2002'de 1 milyar dolarken 2020'de 11 milyar dolara yükseldi"

"Türkiye'nin silah sanayisi, her zamankinden daha büyük ve daha fazla kendi kendine yeterli. Ciro, 2002'de 1 milyar dolarken 2020'de 11 milyar dolara yükseldi. NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan ordu, bir zamanlar ihtiyaçlarının yüzde 70'i için yabancı tedarikçilere bel bağlıyordu. Bu şimdi yüzde 30'a düşmüş durumda. Geçen yıl Türk silah ve havacılık ihracatı yeni bir rekor kırarak 3.2 milyar dolara ulaştı."

Yerli bir savunma sanayisi geliştirme planlarının ilk olarak 1974'ten sonra ABD'nin Türkiye'nin Kıbrıs harekatına silah ambargosuyla yanıt vermesiyle hızlandığı ifade edilen metinde, "Ancak (planlar) Erdoğan'ın yönetimi altında aşırı hızlanmaya başladı. Dış baskı yine büyük bir motivasyon kaynağı." değerlendirmesi yapılarak ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkardığı belirtildi.

Türkiye'nin "savunmadaki hırslarının" SİHA'ların çok ötesine geçtiği ifade edilen yazıda, ilk hafif uçak gemisi olan 25 bin tonluk TCG Anadolu'nun bu yılın sonlarında hizmete girmesinin planlandığı, geminin TB2'nin daha gelişmiş versiyonu olan Akıncı'yı taşıyacağı vurgulandı. Akıncı'nın Ukrayna motorlarıyla donatıldığı, havadaki ve yerdeki hedefleri vurabildiği anlatıldı.

The Economist ayrıca Türkiye'nin ilk yerli muharebe tankı Altay'ın teslimatlarının 2023'te başlamasının hedeflendiğini, Türkiye'nin ayrıca kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığını aktardı. "Yüzde 100 kendi kendine yeterlilik hedefi gerçekçi değil"