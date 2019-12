The Economist: Geri dönüş bir yıllık gizli görüşmelerin sonucu

The Economist dergisi, Başbakan Erdoğan’ın PKK’lılara yaptığı “geri dönün” çağrısını “bir partiye davet”e benzetirken, karşılamalar için “gerçekten bir parti idi” ifadesini kullandı.



Dergi, “Bu adım, Türkiye, Amerika, savaşçıların üstlendiği dağlık bölgesini kontrol eden Iraklı Kürtler ve belki de PKK arasında bir yıllık gizli görüşmelerden sonra gerçekleşiyor” savına da yer verdi.



Ancak karşılıklı olarak güvensizliğin bulunduğunu kaydeden The Economist, “Bazı Kürtler, Türkiye’nin isyancıları dağdan indirdikten sonra eski baskıcı uygulamalarına dönmesinden kaygı duyuyor. Bu ise, pek mümkün görünmüyor” yorumunu yaptı.



Yerlilerin dönüşü



İngiliz The Economist dergisi son sayısında “Yerlilerin Dönüşü” başlıklı haber analizinde “barış grubu”nun Türkiye’ye dönüşünü değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’lılara yaptığı “Vakit kaybetmeyin, geri dönün” çağrısını “bir partiye davet” e benzeten The Economist, “Ve gerçekten bir parti idi, uluyan on binlerce Kürt, 19 Ekim’de barış getirebilecek bir jest olarak kendilerini teslim eden 34 PKK’lı savaşçısı ve sempatizanını karşılamak üzere sınıra akın ettiğinde” diye yazdı. Dergi şöyle devam etti:



“Bu adım, Türkiye, Amerika, savaşçıların üstlendiği dağlık bölgesini kontrol eden Iraklı Kürtler ve belki de PKK arasında bir yıllık gizli görüşmelerden sonra gerçekleşiyor.”



Şiddete karışmayan PKK’lılar için bir af ilan etme planına Türkiye’nin “şahin generallerinin” karşı çıktığını da öne süren dergi, “ Iraklı Kürtlerin Türkiye’yi adeta bağımsız olan devletlerini tanımaya zorlama umudu ile isyancılara bölgede serbestçe hareket etmelerine izin verdiğini ancak yaklaşan Amerika askerlerinin çekilişinin ve Irak’taki etnik ve mezhebi şiddetin tırmanması riskinin karşısında akılların başlara toplanmasına yol açtığını” kaydetti.



İngiliz dergisi, artık Türkler ile Iraklı Kürtlerin aralarında sorunları bir kenara ittiğini, Türkiye’nin şimdi Kuzey Irak’tan petrol ithal ettiğini ve Erbil’de bir konsolosluk açmayı planladığını, bunun karşılığında da Iraklı Kürtlerin PKK’yı sıkıştırdığını da belirtti.



PKK giderek daha izole ediliyor



Bunun sonucunda PKK’nın giderek daha izole hissettiğini yazan dergi, fırsatı da gören cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, daha fazla adamına geri dön çağrısını yaptığını belirterek, hükümetin de belki Öcalan’ı İmralı’ya başka hükümlüleri gönderip tv izleme olanağını sağlayarak “ödüllendireceği”ni de öne sürdü.



The Economist, bütün bu gelişmelerin Başbakan Erdoğan’ın, Türkiye’deki “Kürtlerin daha çok siyasi ve kültürel özgürlük taleplerini tatmin etmeye yönelik Kürt açılımı” na uygun düştüğüne işaret ederken de, Türkiye’ye dönüş yapan grup tarafından getirilen mektuptaki taleplerin arasında ise, ordunun operasyonlarına derhal son verilmesi ve Kürt kimliğini tanınması amacıyla bir anayasa reformunun yapılmasının bulunduğunu ifade etti.



Çoğu Türk hükümeti destekliyor ama PKK'nın taktiklerinden kuşkulanıyor



Beklendiği gibi muhalefet liderlerinin “ihanet” diye bağırdıklarını kaydeden dergi, “Çoğu Türk’ün hükümetin girişimini desteklese de, birçoğu muhalefetin PKK’nın Türkiye’nin parçalanmasına yol açabilecek taktikleri kullanmasından kuşku duyuyor” diye yazdığı analizine son verirken şu görüşleri de dile getirdi:



“Ancak güvensizlik karşılıklı. Bazı Kürtler, isyancıları dağdan indirdikten sonra Türkiye’nin eski baskıcı uygulamalarına dönmesinden kaygı duyuyor. Bu ise, pek mümkün görünmüyor. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, defalarca sadece askeri yöntemlerle Kürt sorunun çözülmeyeceğini söyleşmiş bulunuyor. Ve Kürtlerin çoğunlukta olduğu Güney Doğu’da görev yapmış olan biri olarak biliyor olmalı.”