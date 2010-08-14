The Economist : Generallerin incitici yenilgisi

T24

İngiliz dergisi, son sayısında generallerin hükümet ile aralarındaki bir tartışmadan yeniden yenik çıktıklarını savunarak, “Ordunun yıllık Ağustos gözden geçirme toplantısından kimin terfi edip etmeyeceği konusunda iktidardaki AK Parti ile yaşanan son atışma, incitici bir yenilgi ile sona erdi” diye yazdı. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un, “en büyük itibar kaybına uğradığı” görüşünü de dile getiren The Economist, Başbuğ’un KKK olarak Hasan Iğsız’ı istediğini ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu girişimini “bloke” ettiğini kaydederken Iğsız hakkındaki bazı iddiaları da yansıttı.Yazıda “eski tüfekler”in başka terfiler konusunda da yenik çıktıkları, Balyoz davasında adları geçen 11 subayın da terfi edemediği belirtilirken planlandığı gibi gerçekleştiren tek terfinin Başbuğ’un yerine geçecek, Org. Işık Koşaner’in terfisi olduğuna dikkat çekilerek Koşaner “gelenekçi” olarak tanımlandı.The Economist, ordunun siyasi etkisinin azaltılmasının, AB’nin Türkiye’nin üyeliği için öne sürdüğü zor koşullardan biri olduğunu belirttiği yazısında generalleri daha çok zayıflatan bir anayasa reformunun referandumda oylanacağını kaydetti.