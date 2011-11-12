The Economist: Dünya İran'a daha sert olmalı

T24 - İngiliz Economist dergisi, "dünyanın İran'a karşı tavrının daha sert olması gerektiğini" belirterek, "Ancak yine de İsrail'in İran'a saldırısı felaket olur" diye yazdı.



Derginin bu haftaki sayısında yer alan, "Nükleer İran, endişeli İsrail" başlıklı yazıda, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) bu hafta İran'ın nükleer programıyla ilgili yayımladığı rapora değinilerek, "Bundan sonra neolacağı İran'ın teknik ve endüstriyel kapasitesinden ziyade, siyasete bağlı" denildi.



İsrail'de İran'ın nükleer tesislerine yönelik "önleyici bir saldırı" konusunun daha fazla konuşulmaya başlandığının belirtildiği yazıda, "Sızan bilgiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, İran'ın nükleer tesislerine yönelik önleyici bir saldırı ihtimalinin yollarını aradığını ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.



İsrail ordusu ve istihbarat servisinin ise İran'a yönelik bir saldırıya karşı olduklarının belirtildiği makalede, kamuoyu yoklamalarının da İsrail halkının İran'a saldırı konusunda bölündüğünü ortaya koyduğu bildirildi.



Economist, İsrail'in endişesinin "anlaşılabilir" olduğunu, Netanyahu'dan önceki İsrail Başbakanlarının 1981 yılında Irak'a karşı, 2007 yılında ise Suriye'ye karşı "çok geç olmadan" harekete geçtiklerini hatırlattı.



Olası bir saldırının Ortadoğu'da tartışmalara neden olacağını, Tahran rejiminin değişmesine yardımcı olmayacağını ve ekonomik sonuçlarının "felaket" olacağını kaydeden Economist, ABD'nin olası bir İran saldırısında İsrail'inyanında yer almayacağını açıkça ortaya koyması gerektiğini bildirdi.



Nükleer programını durdurmadığı takdirde, İran'a uluslararası arenada istenmeyen ülke gibi davranılmaya devam edileceğinin kaydedildiği yazıda, şöyle denildi:



"İran'ın nükleer silahlara sahip olmanın nimet değil lanet olduğunu anlaması sağlanmalı ve İsrail İran'a saldırmanın bu ülkenin nükleer enerji konusundaki hırsıyla yaşamaktan daha tehlikeli olduğu konusunda ikna edilmeli."



