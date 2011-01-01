The Economist: Diyanet'in yaptığı İslami engizisyonu mu?

T24- The Economist dergisi, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki son gelişmeleri değerlendiren bir makaleye yer verdi. Yazıda Diyanet'in yarı-özerk yapıdan çıkıp tamamen hükümete bağlanmasını kurumun siyasi manipülasyonlara açık hale getirdiği belirtilirken, Ayşe Sucu'nun Kadın Merkezi Başkanlığı görevinden alınmasına işaret edildi. Yazı "Bu İslami bir engizisyonun sonucunda mı gerçekleşti?" sorusuyla başladı.



The Economist dergisi, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda son haftalarda yaşananlarla ile ilgili bir değerlendirmeye yer verdi.

Makale, "Bu İslami bir engizisyonun sonucunda mı gerçekleşti?" sorusuyla başlıyor ve birçok kişi için Diyanet İşleri Başkanlığı Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü Ayşe Sucu'nun görevden alınmasının bir çeşit engizisyon pratiği olarak görüldüğü savunuluyor.

Dergi, sıkı bağlanmamış başörtüsü ve ilerici görüşleriyle Sucu'nun kadın hakları için bir dizi girişim başlattığını; Diyanet'in sembolü haline geldiğini ve görevden ayrılmasıyla aynı merkezde çalışan 28 kadının daha istifa ettiğini de belirtiyor.



Değerlendirmeye göre, Türkiye'de bazı gazeteler bu olayı Batıcı Türklerle ılımlı İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki mücadelede bir başka dönemeç olarak görürken, bazıları ise Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i suçluyor.



Diyanet'in liberalliğinin sınavı



Economist, Mehmet Görmez'in, selefi Ali Bardakoğlu'nun aksine, başörtüsü konusunda katı fikilere sahip olduğunun söylendiğini ve Ramazan Bayramı sırasındaki vaazında kurban kesimine karşı çıkan bazı kişileri eleştirdiğini de aktarıyor ve şöyle devam ediyor:

"Her zamanki gibi, Türkiye'nin resmi laikliği ile toplumun dindarlığının karışımı konusundaki gerçekler daha karmaşık. Örneğin bazılarına göre, Görmez, hadislerin yeniden tefsir edilmesini hedefleyen iddialı bir projenin arkasındaki isim. Görmez'in amacı, hadis olduğu belirtilen metinler arasında, kadın haklarını kısıtlayan bazılarını ayıklamak. Görmez'in kendi ifadesiyle bu tür metinler İslam'ın kendine özgü değerlerini muğlâklaştırıyor. Görmez'e yakın kişiler, onun evde eşine kahvaltı hazırlayan birisi olduğunu ve Ayşe Sucu'yu görüşleri yüzünden görevden aldığı iddialarının saçma olduğunu söylüyor."



Gerçek sınav Alevi ve gayrimüslimler



Economist'e göre göre, kısa süre öncesine kadar yarı-özerk statüde olan Diyanet'in hükümete bağlı hale getirilmesiyle birlikte siyasi manipülâsyona daha açık hale gelmiş oldu. Mehmet Görmez'in liberalizminin gerçek sınavı da, Diyanet'in gayrımüslimlere ve Alevilere de kapılarını açıp açmamasıyla belli olacak.