The Economist 'Demokrasi Endeksi Raporu'nu yayımladı: Türkiye 167 ülke arasında 110'uncu

Dünyanın en saygı dergilerinden The Economist, 2019 Demokrasi Endeksi Raporu'nu yayımladı. 167 ülkenin değerlendirildiği raporda Türkiye geçen yılki sıralamasını 'koruyarak' 110. sırada yer aldı. Türkiye'nin demokrasi puanı ise 4,37'den 4,09'a geriledi.

Ülkelere 10 üzerinden puanların verilen araştırmaya göre, Norveç (9,87), İzlanda (9,58), İsveç (9,39), Yeni Zelanda (9,26) ve Finlandiya (9,25) ilk beş sıra içinde yer aldı. Son 5 sırada ise Çad (1,61), Suriye (1,43), Orta Afrika Cumhuriyeti (1,32), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1,13) ve Kuzey Kore (1,08) yer aldı.

Sıralamada, seçim süreci, çoğulculuk, hükümetin işleyişi, siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ile sivil özgürlüklerle ilgili kriterler özellikle değerlendirildi.

Türkiye 'melez demokrasi' kategorisinde

Bu sıralamada 8 ila 10 puan alan ülkeler 'tam demokrasi', 6 ila 8 puan arasındaki ülkeler 'kusurlu demokrasi', 4 ila 6 puan arasındakiler 'hibrid demokrasi' ve 0 ile 2 puan alanlar ise 'otoriter rejimle' yönetilen ülkeler olarak değerlendirildi. 110. sıradaki Türkiye 4,09 puanla 'hibrid demokrasi' (melez demokrasi) ile yönetilen ülkeler içinde yer aldı. Türkiye, geçen yıl da 110. sırada yer almıştı.

Türkiye bu sıralama ile Nijerya, Uganda, Zambiya, Lübnan, Sri Lanka gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Konu ile ilgili yapılan araştırmanın sonuç bölümünde, dünya genelinde demokrasilerde gerileme yaşandığı saptamasında bulunuldu.

Çin, Uygur Türklerine yaptığı baskı yüzünden ortalama puanın 3.32’den 2.26’ye düşürerek, demokrasi liginde en fazla irtifa kaybeden ülke oldu.