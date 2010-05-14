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Dünya

The Economist: Baykal açık kapı bırakıyor

İngiliz Economist dergisi, "İstifa eden Baykal'ın, parti liderliğine hemen dönmeyeceğini açıklamasına rağmen, kapıyı açık bıraktığını" yazdı

14 Mayıs 2010 03:00

T24 - İngiliz ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, "CHP Genel Başkanlığından istifa eden Deniz Baykal'ın, partisinin liderliğine hemen geri dönmeyeceğini açıklamasına rağmen, kapıyı açık bıraktığını" yazdı.


Derginin bu haftaki sayısında yayımlanan, "Seks, yalanlar ve video" başlıklı makalede, Deniz Baykal'ın neredeyse son 20 yıldır hiçbir seçimi kazanamadığı belirtilerek, "Baykal, 10 Mayıs'ta ana muhalefet partisi CHP'nin liderliğinden istifa etti ama yine de ayakta kalabilir" ifadesi kullanıldı.


Baykal'ın taraftarlarının parti başkanı olarak kalması için imza topladığını, bazılarının ise Ankara'daki evinin önünde açlık grevi yaptığını yazan Economist, "Baykal da hemen geri dönmeyeceğini açıklamasına rağmen, kapıyı açık bırakıyor. Baykal, perde arkasından da olsa 1992'den bu yana başında olduğu partisini yönetmeye devam edebilir" ifadesine yer verdi.


"Türkiye'de güvenilir bir muhalefetin olmaması, Türk demokrasisinin en büyük güçsüzlüğü. Baykal resmin içinde olduğu sürece, CHP'nin iktidara gelmek için çok az şansı var" yorumunu da yapan dergi, "Baykal'ın bu tip skandallar çerçevesinde yakalanan son Türk siyasetçisi olmayabileceğini" iddia etti.

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