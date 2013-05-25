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Dünya

The Daily Telegraph: Türkiye'deki alkol yasağı turizmi etkiler mi?

Türkiye'deki içki yasağını gündemine taşıyan The Daily Telegraph gazetesi: Türkiye'ye gelen 2.5 milyonu İngiliz olmak üzere 30 milyon turistin durumunu etkileyip etkilemeyeceğinin ise belirsiz

25 Mayıs 2013 20:17

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, Türkiye'de alkol satışının sınırlanmasına, hükümetin ülkeyi İslamlaştırması endişesi yaşayan çok sayıda insanın tepki gösterdiğini yazdı.

Gazetenin muhabiri Justin Vela’nın İstanbul’dan kaleme aldığı haber 'Türkiye alkol satışı ve reklamına sınırlama getiriyor' başlığı ile The Daily Telegraph sayfalarında yer aldı.

Haberde Beyoğlu'nda içki satışı yapan bir TEKEL bayi işletmecisinin bu yasağı 'İslami faşizm' olarak yorumladığı aktarıldı. Röportaj yapılan Erdeniz Uçan adlı bir başka kişinin ise bu uygulamayı 'laikliğe karşı' olarak gördüğünü yazan gazete, yüzde 99'u Müslüman olmasına karşın düzenin, ateşli bir şekilde laikliği desteklemeye çalıştığını; dinsel hareketleri de yakından izlediğini satırlarına ekledi.

Gazete ayrıca Başbakan Erdoğan'ın 'Gece gündüz içki içen bir nesil istemiyoruz' açıklamasını aktararak uygulamanın, her yıl Türkiye'ye gelen 2.5 milyonu İngiliz olmak üzere 30 milyon turistin durumunu etkileyip etkilemeyeceğinin ise belirsiz olduğunu yazdı.

Bu konuyla ilgili olarak The Daily Telegraph gazetesi Londra'daki turizm firması Cachet Travel'in yetkilisi Ghislain Sireilles'in görüşlerine yer verdi. Gazete Sireilles'in 'Bu sınırlama Türkiye'yi biraz daha tutucu, belki biraz daha muhafazakâr ve özgürlüğünü biraz kaybediyor gibi gösteriyor ancak müşterilerimiz Türkiye'ye sadece içki içmeye gitmiyor. Türkiye'ye mekânları görmeye gidiyorlar, arkeoloji için, tarih için gidiyorlar' yorumlarını aktardı.

 

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